также в разделеОбщество
За июль в Украине обнаружили 1356 новых случаев ВИЧ, 171 человек умер
Судья Вовк получил повестки и собирается на допрос 12
Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей 13
Кабмин поддержал вывод паспортов-книжек из оборота 29
Украина официально попросила Беларусь выдать 28 «вагнеровцев» 40
Украине обещают нежаркую неделю 13
Экс-нардепа Шепелева приговорили к 7 годам тюрьмы 84
Закон об игорном бизнесе опубликовали в «Голосе Украины» 12
ОАСК: Объявленные в розыск судьи находятся на рабочих местах 47
НАБУ и САП подозревают 5 лиц в хищении газа на почти 730 млн 16
Объявленный в розыск судья Вовк заявил, что готов прийти на допрос 84
Мэр: В Ивано-Франковске дети пойдут в школу, независимо от решений правительства 34
США о вакцине от COVID-19 в России: суть не в том, чтобы быть первыми 21
НАПК: Закон об игорном бизнесе не может быть реализован 65
11 августа. Картина дня 57
В АМПУ отреагировали на информацию о смерти капитана судна от COVID-19 25
Среди харьковских пограничников нашли бывшего боевика 37
Моряки судна Srakane вернулись в Украину 18

Во Львовской области, обследуя пациентов, врачи постоянно выявляют случаи двусторонней пневмонии, которая вызвана коронавирусом, но протекает без симптомов, характерных для этого заболевания. 

Об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталия Тимко, передает Укринформ.

Как пояснила эпидемиолог, COVID-19 мутирует и порой организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом.

«Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается, вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую ​​патологию», - рассказала Тимко.

Она добавила, что таких больных становится все больше и больше, их обнаруживают ежедневно.

Всего на Львовщине на сегодняшний день подтверждены 11 308 случаев инфицирования коронавирусом, из них 310 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1756 ПЦР-тестов. Из них 166 - положительные.

В Украине по состоянию на 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев COVID-19, из них за сутки - 1433.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги