Во Львовской области, обследуя пациентов, врачи постоянно выявляют случаи двусторонней пневмонии, которая вызвана коронавирусом, но протекает без симптомов, характерных для этого заболевания.

Об этом на брифинге сообщила главный эпидемиолог Львовщины Наталия Тимко, передает Укринформ.

Как пояснила эпидемиолог, COVID-19 мутирует и порой организм не всегда сигнализирует об опасности и не борется с вирусом.

«Появились случаи, которых раньше не было. Например, когда заболел один из членов семьи, обследуют его родственника. И при отсутствии кашля, одышки обнаруживают двустороннее воспаление легких, специфическое для коронавирусной болезни. Оказывается, вирус изменяется, а наш организм не готов это принимать и это вызывает вот такую ​​патологию», - рассказала Тимко.

Она добавила, что таких больных становится все больше и больше, их обнаруживают ежедневно.

Всего на Львовщине на сегодняшний день подтверждены 11 308 случаев инфицирования коронавирусом, из них 310 - летальные. За вчерашние сутки лабораторные центры провели 1756 ПЦР-тестов. Из них 166 - положительные.

В Украине по состоянию на 12 августа лабораторно подтвердили 84 548 случаев COVID-19, из них за сутки - 1433.