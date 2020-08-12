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Количество больных коронавирусом в Киеве за минувшие сутки увеличилась на 182 человека, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает расти ежедневно. 182 выявленных случаи – только за прошедшие сутки. На сегодня в столице уже 9869 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 86 женщин в возрасте от 19 до 85 лет и 8 девочек от 2 до 13 лет. 83 мужчины в возрасте от 19 до 82 лет и пятеро мальчиков от 2 до 14 лет.

Заболели в том числе и пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровел 31 человек. Всего коронавирус преодолели 3278 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 39. В Деснянском – 24, в Соломенском районе – 21 случай», - отметил мэр.

По состоянию на утро среды, 12 августа, в Украине зафиксировано 1433 тысячи новых случаев COVID-19.
ForUm

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