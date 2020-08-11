С октября-ноября, с началом сезонной эпидемии гриппа и ОРВИ, количество больных COVID-19 существенно возрастет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Мы считали, что у нас будет так называемая вторая волна, то есть существенное увеличение количества больных, в октябре-ноябре. Это будут объединено с сезонной эпидемией гриппа, который начинается в октябре. Так считал весь мир, что существенное увеличение количества больных COVID-19 будет осенью, в октябре-ноябре. Мы сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют резкий рост количества больных COVID-19», - сказал Степанов.

Он сообщил, что одновременно с увеличением количества коек в больницах «второй волны» для госпитализации пациентов с COVID-19, увеличено количество коек, к которым подведен кислород – на 2,5 тыс. единиц.

По состоянию на 11 августа в Украине зафиксировано 83 115 случаев COVID-19, из них за сутки - 1158.