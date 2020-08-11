Заболевание коронавирусом обнаружили еще у 123 жителей Киева, среди них 12 детей. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

«На сегодня в столице уже 9687 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - написал он в Facebook.

Среди заболевших 54 женщины в возрасте от 19 до 78 лет и 8 девочек от 1 до 17 лет. 57 мужчин в возрасте от 20 до 79 лет и четверо мальчиков от 4 до 16 лет. Заболели в том числе и 4 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 17 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 33 больных COVID-19. Всего за период пандемии болезнь преодолели 3247 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском - 17. Но в Днепровском районе - 15 случаев», - отметил мэр.

По состоянию на утро 11 августа в Украине зафиксировано 1158 новых случаев заболевания COVID-19.