Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендрик Дамс заявил, что президентские выборы в Беларуси нельзя назвать ни свободными, ни справедливыми.

Об этом говорится в обнародованном в понедельник заявлении Дамса, сообщает Европейская правда.

«Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями минувшей ночи после окончания голосования - я глубоко сожалею, что эти выборы были далеки от того, чтобы быть свободными и справедливыми», - заявил политик.

По его словам, кандидаты не могли свободно баллотироваться и вести предвыборную кампанию, существовали серьезные ограничения на свободу собраний и свободу выражения мнений - включая массовые задержания мирных протестующих, активистов и журналистов. Таким образом честность голосования была поставлена под сомнение.

«События минувшей ночи, включая использование полицией и военными силы и задержание участников акций протеста, усилили мое беспокойство», - отметил глава ПАСЕ.

«Я призываю власти проявить максимальную сдержанность и обеспечить беспрепятственное осуществление основных прав и свобод человека в соответствии с международными обязательствами Беларуси. Свобода выражения мнений и мирных собраний является важнейшей опорой демократических обществ и необходимым условием плюралистического и демократического политического процесса», - добавил Дамс.

Глава ПАСЕ напомнил, что Беларусь подала заявку на членство в Совете Европы в 1997 году, но из-за отсутствия прогресса в развитии демократии процесс был заморожен на несколько лет.

Как сообщал ForUm, по данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко побеждает на выборах президента Беларуси и набирает 80,08% голосов. Домохозяйка Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, набирает 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В результате, по данным МВД, были задержаны около трех тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.