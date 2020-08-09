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Власти США собираются сократить американский контингент в Афганистане до менее чем пяти тысяч человек. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил министр обороны США Марк Эспер 9 августа.

«Мы намерены снизить присутствие менее чем до пяти тысяч военных к концу ноября», - сказал Эспер. Сейчас в Афганистане находится девять тысяч американских военных.

Глава Пентагона отметил, что мирный процесс в Афганистане «не является идеальным, но медленно движется вперед».

Поэтому США рассчитывают, что смогут выполнять необходимые задачи, прежде всего сдерживание террористической угрозы, при более низком уровне военного присутствия, указал министр.

Напомним, ранее США выводили войска с 5 баз в Афганистане.
ForUm

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