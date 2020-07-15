Правительство США выполняет свою часть соглашения с афганским движением «Талибан» и выводит свои войска с пяти военных баз в Афганистане. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны США.

«В соответствии с этим соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8 600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство», - говорится в сообщении.

По словам Хоффмана, в Афганистане остаются чуть более 8 тыс. американских военных, а пять баз переданы афганцам. Он также отметил, что США сохранят за собой право возможности и полномочия, которые необходимы для самозащиты, национальных интересов и защиты американских союзников.

В Пентагоне также обратили внимание на то, что все стороны должны снизить уровень насилия и приступить к межафганским переговорам, способным обеспечить мир в Афганистане.