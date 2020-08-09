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За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 120 новых случаев коронавируса, два человека умерли.

Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Днем ранее в Киеве был зафиксирован антирекорд, заболело 200 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 24. В Днепровском и Соломенском районах — по 17, в Голосеевском — 13.

Среди заболевших 55 женщин в возрасте от 19 до 96 лет; 54 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет; 4 девочки от 4 до 10 лет и 7 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у пяти медиков.

Всего за период пандемии болезнь преодолели 3205 киевлян, одновременно коронавирус унес жизни 147 жителей столицы.

На данный момент в Киеве уже 9498 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, 9 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, 18 человек умерли, 37 — выздоровели.
ForUm

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