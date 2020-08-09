За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 37 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро воскресенья, 9 августа.

Суточный показатель заболеваемости снизился после серии антирекордов, которые фиксировались четыре дня подряд. Днем ранее заболели 1489 человек, 7 августа — 1453, 6 августа — 1318, 5 августа — 1271.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 80 949 человек, из них 43 972 выздоровели, летальных исходов — 1897.

Правительство продлило карантин до 31 августа со смягчением с 22 мая. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.

Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о делении страны на зоны будут пересматривать каждую пятницу.