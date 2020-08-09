Министерство здравоохранения Украины 9 августа опубликовало статистику распространения коронавируса по областям Украины за последние сутки. За этот период коронавирусная болезнь подтвердилась у 1 199 человек.
Лидерами по числу выявленных больных за сутки стали Львовская, Ивано-Франковская и Харьковская области. Всего в Украине уже 80 949 подтвержденных случаев коронавирусной болезни.
Статистика случаев Covid-19 по областям Украины:
Винницкая область - 2 974 (+19 за сутки)
Волынская область - 4 282 (+56)
Днепропетровская область - 1 547 (+22)
Донецкая область - 975 (+10)
Житомирская область - 2 131 (+30)
Закарпатская область - 5 765 (+68)
Запорожская область - 937 (+18)
Ивано-Франковская область - 5 676 (+124)
Кировоградская область - 721 (+3)
Киев - 9498 (+120)
Киевская область - 4 176 (+48)
Львовская область - 10 851 (+125)
Луганская область - 153 (+1)
Николаевская область - 705 (+9)
Одесская область - 4 165 (+96)
Полтавская область - 494 (+3)
Ровненская область - 6 840 (+93)
Сумская область - 668 (+15)
Тернопольская область - 3 289 (+32)
Харьковская область - 4 784 (+123)
Херсонская область - 267 (+8)
Хмельницкая область - 1 346 (+23)
Черновицкая область - 6 669 (+104)
Черкасская область - 1 022 (+26)
Черниговская область - 1 014 (+23)
Напомним, по состоянию на 9 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, 18 человек умерли, 37 — выздоровели.
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