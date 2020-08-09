также в разделеОбщество
Коронавирус: ситуация по регионам Украины 19
Названы основания для пересечения админграницы с Крымом 38
В Украине коронавирус обнаружили у более 9000 медиков 16
Шмыгаль: С 1 сентября в Украине начнется «нормальный» учебный год 16
Коронавирус в Украине: за сутки почти 1200 новых случаев 83
На границе с Крымом образовалась очередь 36
С начала суток боевики на Донбассе «тишину» не нарушали 11
У Зеленского назвали сумму для восстановление Донбасса 21
Шмыгаль: Стратегия деоккупации Крыма является государственной тайной 27
Восемь областей и Киев не готовы ослабить карантин 29
Кабмин создаст систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом 39
Украина запретила въезд и выезд с территории Крыма до конца августа 38
Перед началом учебного года учителей не будут тестировать на COVID-19 15
Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили режим прекращения огня 15
Почти 1500 за сутки: в Украине четыре дня подряд антирекорд COVID-19 98
За нарушение карантина составлено более 21 тысячи протоколов 13
Задержанных украинских журналистов депортировали из Беларуси 37
7 августа. Картина дня 19

Заболеваемость COVID-19 в Украине выросла почти в 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга в воскресенье, 9 августа.

«Вы видите, что количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет… Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза», — сказал министр.

По состоянию на 9 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, 18 человек умерли, 37 — выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги