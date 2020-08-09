Заболеваемость COVID-19 в Украине выросла почти в 2,5 раза по сравнению с эпидемиологической ситуацией в июне.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время брифинга в воскресенье, 9 августа.

«Вы видите, что количество людей, заболевших COVID-19, стремительно растет… Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2,5 раза», — сказал министр.

По состоянию на 9 августа коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, 18 человек умерли, 37 — выздоровели.