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За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 68 украинских медиков.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

Всего с начала пандемии коронавирус зафиксировали у 9218 медработников.

7 мая Верховная Рада приняла законопроект о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. В частности, он предусматривает массовое тестирование и улучшение условий для медиков.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 37 пациентов выздоровели.
ForUm

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