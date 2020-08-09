За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 68 украинских медиков.
Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
Всего с начала пандемии коронавирус зафиксировали у 9218 медработников.
7 мая Верховная Рада приняла законопроект о повышении способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19. В частности, он предусматривает массовое тестирование и улучшение условий для медиков.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1199 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 37 пациентов выздоровели.
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