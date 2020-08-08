Укрзализныця с субботы, 8 августа, возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Компания отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов:
№41/42 сообщением Днепр-Трускавец,
№98/97 Ковель-Киев,
№88/87 Ковель-Новоалексеевка,
№12/11 Одесса-Львов,
№81/82 Киев-Ужгород,
№49 /50 Киев-Трускавец,
№136/135 Черновцы-Одесса,
№108/107 Одесса-Ужгород,
№110/109 Львов-Херсон,
№86/85 Львов-Новоалексеевка,
№715/716 Киев-Львов.
«Билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн», - говорится в сообщении.
Еще с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.
«Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныци», - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, Укрзализныця возобновила движение 14 пригородных поездов.
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