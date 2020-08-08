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Укрзализныця с субботы, 8 августа, возобновила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с ослаблением карантинных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Компания отменила ограничения на остановку в Тернополе и Луцке для следующих поездов: 

№41/42 сообщением Днепр-Трускавец, 

№98/97 Ковель-Киев, 

№88/87 Ковель-Новоалексеевка, 

№12/11 Одесса-Львов, 

№81/82 Киев-Ужгород, 

№49 /50 Киев-Трускавец, 

№136/135 Черновцы-Одесса, 

№108/107 Одесса-Ужгород, 

№110/109 Львов-Херсон, 

№86/85 Львов-Новоалексеевка, 

№715/716 Киев-Львов. 

«Билеты в указанные города можно приобрести в кассах или онлайн», - говорится в сообщении. 

Еще с 10 августа будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.

«Решение об открытии или ограничения пассажирского сообщения принимаются комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных администраций, после чего соответствующие предложения предоставляются Укрзализныци», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, Укрзализныця возобновила движение 14 пригородных поездов.
ForUm

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