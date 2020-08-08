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Компания Укрзализныця сообщила, что с 7 и 10 августа возобновляется движение 14 пригородных поездов на Южной, Одесской и Донецкой железной дороге.

В частности, с 7 августа на Южной железной дороге возобновит работу поезд Харьков-Зачепиловка, на Одесской железной дороге — поезд Гайорон-Винница.

С 10 августа возобновит движение поезд Херсон-Снигуровка.

Донецкая железнная дорога с 10 августа возобновляет движение поездов Попасная-Северск, Волноваха-Комышь-Зора.

В Укрзализныце напомнили, что пассажирам необходимо соблюдать правила безопасности в поездах и носить маски.

Напомним, Укрзализныця будет продавать 100% мест в региональных поездах.
ForUm

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