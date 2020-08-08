В Украине перед началом учебного года не будут проводить тестирование на коронавирус для учителей. Тестирования могут проводиться лишь в случае появления симптомов или, если учитель является контактным лицом.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что в принудительном тестировании всех учителей нет необходимости.

«У нас все, что касается тестирования, предусмотрено нормативной базой, приказами Министерства здравоохранения, кто именно требует проведения тестов, в каких случаях. Такого механизма или раздела о проведении тестирований наших учителей - его нет. Только исключительно, если есть симптомы или учитель является контактным лицом», - сообщил Степанов.

Напомним, учителям могут начать доплачивать за дистанционное обучение.