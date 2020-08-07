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Сотрудники учреждений образования, которые проводят занятия в условиях дистанционного обучения, могут получать надбавки к зарплате.

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки в ответ на обращение Профсоюза работников образования, сообщает «Украинская правда».

«В частности, сотрудникам учреждений образования, которые проводят занятия в условиях дистанционного обучения, руководителем учреждения может быть установлена ​​надбавка за сложность и напряженность в работе в размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной ставки)», - сообщили в МОН.

Устанавливать надбавки могут руководители учреждений могут в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах доходов и расходов.

Напомним, в Минздраве не исключают смешанный вариант обучения в школах с 1 сентября - когда будет обычное привычное обучение совместно с дистанционными формами.
ForUm

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