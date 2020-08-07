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США требуют конфискации объектов недвижимости Коломойского и Боголюбова 21

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств.

«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, которые хранились в «Приватбанке» и были получены в 2007-2008 годах в соглашении с Evraz и с доходов других бизнесов», - рассказал Коломойский Радио Свобода.

Он подразумевает продажу части своих металлургических активов российской компании Evraz. По данным СМИ, тогда он получил миллиард долларов и 9,72% акций Evraz.

Коломойский также опроверг обвинения в свой адрес со стороны правительства США.

6 августа Министерство юстиции США подало гражданскую жалобу с требованием конфисковать имущество в Техасе и Кентукки, которое принадлежит подконтрольной бизнесмену компании. Американское правительство обвиняет Коломойского и Боголюбова в похищении «миллиардов долларов» «Приватбанка» и отмывании их на территории США.
ForUm

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