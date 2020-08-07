Министерство образования и науки совместно с АО КБ «Приватбанк» по состоянию на 3 августа вернули средства за пробное ВНО в учебных заведениях 110 тысячам 554 участникам.

Как сообщила пресс-служба Минфина, сумма возвращенных средств – 27 млн ​​354 тыс. грн, что составляет 52,15% от общей суммы (52 млн 450 тыс. грн).

Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ «Приватбанк» для их возвращения 218 тыс. 663 участников.

Напомним, с целью своевременного и полноценного возврата средств тем, кто их оплатил, Минфин совместно с МОН наработал наиболее упрощенную процедуру возврата средств через «Приватбанк». Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 через отделения Приватбанка.

Кабинет министров отменил проведение пробного внешнего независимого тестирования, запланированного на 15−17 июня.