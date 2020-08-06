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Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировали как юридическое лицо, сообщил уполномоченный Тарас Креминь.

«Меньше чем за месяц мы зарегистрировали юридическое лицо «Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка». Наш адрес – Музейный переулок, 12. Далее переходим к следующей фазе: открываем счета, изготавливаем печать, объявляем отборы в учреждение», - написал он в Facebook.

Уполномоченный напомнил, что в секретариате будут работать до 50 сотрудников, а собственно он будет выполнять функции руководителя государственной службы.

О начале приема запросов, обращений и жалоб будет сообщено дополнительно.

Напомним, 8 июля Кабинет Министров назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.
ForUm

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