Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка зарегистрировали как юридическое лицо, сообщил уполномоченный Тарас Креминь.
«Меньше чем за месяц мы зарегистрировали юридическое лицо «Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка». Наш адрес – Музейный переулок, 12. Далее переходим к следующей фазе: открываем счета, изготавливаем печать, объявляем отборы в учреждение», - написал он в Facebook.
Уполномоченный напомнил, что в секретариате будут работать до 50 сотрудников, а собственно он будет выполнять функции руководителя государственной службы.
О начале приема запросов, обращений и жалоб будет сообщено дополнительно.
Напомним, 8 июля Кабинет Министров назначил профессора Николаевского национального аграрного университета Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.
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