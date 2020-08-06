В Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин. Об этом во время общения со СМИ в Донецкой области заявил президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим (тишины. – Ред.) не нарушался ... Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам войны», - отметил Зеленский.

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем.

«Мы молимся Богу и благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим, - выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам - мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференций Трехсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки», - сказал президент.

Глава государства также сообщил, что рассматривалось несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Он отметил, что Леонид Кравчук является мудрым и образованным человеком, который имеет авторитет во всей Украине.

«Это очень важно для председательствующего украинской группы в ТКГ. Он опытный человек», - сказал глава государства, объясняя, почему Кравчук был назначен на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

Зеленский еще раз поблагодарил Кучму за работу во главе делегации Украины в ТКГ.

Президент отметил, что в составе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе также будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Напомним, 30 июля президент Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ).

Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать первый премьер-министр Украины (1990—1992 гг.) Витольд Фокин.