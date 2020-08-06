Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что на сегодняшний день для украинцев открыты границы 38 стран мира.



Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга относительно актуального состояния границ в мире, путешествий во время пандемии COVID-19, передает УНИАН.

«Перечень стран, куда могут ехать украинцы. За эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, которые пускают украинцев, или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил», - сказал министр.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.