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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что на сегодняшний день для украинцев открыты границы 38 стран мира.

Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга относительно актуального состояния границ в мире, путешествий во время пандемии COVID-19, передает УНИАН.

«Перечень стран, куда могут ехать украинцы. За эту неделю изменений не произошло - так же 38 стран, которые пускают украинцев, или безусловно, или при условии соблюдения определенных правил», - сказал министр.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксировано 1318 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
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