По итогам июля инспекторы Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией проверили почти 163 тыс. транспортных средств, составили около 3 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислили 21,5 млн гривен платы за перегрузки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Укртрансбезопасности совместно со специалистами ГФС была проведена большая разъяснительная работа среди перевозчиков, кто чаще нарушал нормы ГВК. С ними общались о важности недопущения нарушения габаритно-весовых параметров и как результат к концу этого месяца мы зафиксировали значительное уменьшение количества нарушений среди них», - отметил глава Министерства Владислав Криклий.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за июль:

1. На автодороге Н-30 - авто САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составила 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 5481,30 евро.

2. На автодороге М-21 - авто DAF (перевозчик - Фермерское хозяйство «Агрогрупп-БРВ») с перегрузкой на 38%. Общий вес транспортного средства составила 55,27 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 770,55 евро.

3. На автодороге М-19 - авто DAF (перевозчик - Неустроева Н.И.) с перегрузкой на 45%. Общий вес транспортного средства составила 57,850 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 668,1 евро.

4. На автодороге Р-55 - авто MAN (перевозчик - Клешня О.М.) с перегрузкой на 39%. Общий вес транспортного средства составила 55,73 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 34,02 евро.

5. На автодороге Н-30 - авто MAN (перевозчик - ООО «АЛЬТКОМАВТОТРАНС») с перегрузкой на 40%. Общий вес транспортного средства составил 56 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 20,25 евро.

Напомним, до конца 2020 года по всей территории Украины будут работать 54 комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion («Взвешивание в движении») для обеспечения защиты дорог от разрушения. На их базе также может быть запущена система автоматического взыскания штрафов.

Президент Владимир Зеленский назвал «засранцами» дальнобойщикам, нарушающим габаритно-весовые ограничения на украинских дорогах.