Сотрудники Укрзализныци, из-за халатности которых посторонний человек проник в поезд №9/10 Киев-Мариуполь и избил пассажирку, освобождены от занимаемых должностей, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Отмечается, что указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях.

Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

Поэтому, с должностей будут освобождены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей.

Укрзализныця раз подчеркивает насущную необходимость обновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Напомним, Национальная полиция Украины задержала мужчину, который 1 августа во время движения поезда №9/10 сообщением Мариуполь- Киев совершил нападение на одну из пассажирок и нанес ей телесные повреждения.