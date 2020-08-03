Министр здравоохранения Максим Степанов дал подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране, сообщает пресс-служба Минздрава.

Он отметил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС поделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

«Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с которыми нужно вводить «зеленый» или «желтый», или «красный» уровни. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев», - отметил глава Минздрава.

Ограничения в соответствии с зоной, определены для каждого конкретного района или города, начали действовать на местах 3 августа. Они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

«В разделении на зоны распространения эпидемической опасности COVID-19 все четко систематизировано, там нет человеческого фактора. Есть цифры, которые отражают реальную опасность в том или ином регионе», - подчеркнул Степанов.

Определение региона или города в любой из зон происходит на основе 4 показателей:

среднего количества тестов в течение последних семи дней (не менее 24 на 100 тыс. населения);

коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест);

коэффициента выявления случаев (не более 11%);

показателя роста количества случаев (не более 10%).

Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Переход региона из одной зоны опасности в другую возможен при ухудшении ситуации в течение 5 дней подряд. В случае улучшения показателей в течение 3 дней район или город может вернуться в зону с меньшим уровнем опасности.

Напомним, с 3 августа в Украине начало действовать разделение на четыре карантинные зоны: «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную». «Красная» зона означает худшую ситуацию. Сейчас в нее попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области. В этих регионах запрещается работа транспорта, ТРЦ, кафе, ресторанов и посещение учебных заведений.