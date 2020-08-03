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Украинский рэпер Энди Картрайт собирался развестись со своей супругой Мариной Кохал, так как у него была любовница.

Но он не успел это сделать, сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-канал Life Shot.

«Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после того, как изучили переписку рэпера с женой. В сообщениях есть даже адрес разлучницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи скоро допросят любовницу рэпера. А пока его вдова продолжает настаивать на том, что она не убивала своего супруга, а причиной смерти стала передозировка наркотиками.  

Напомним, по словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть.

Позже Марину Кохал задержали по подозрению в убийстве музыканта.

 
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