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В петербургской квартире нашли расчлененное тело украинского рэпера Энди Картрайта, сообщает Интерфакс.

По его данным, накануне вечером в полицию обратился петербургский адвокат с сообщением о смерти 30-летнего знакомого – гражданина Украины Александра Юшко (известен как Энди Картрайт). К заявителю в свою очередь обратилась супруга погибшего 36-летняя Марина Кохал.

«По словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть», - сказал собеседник агентства.

Информация подтвердилась: прибыв на место происшествия, полицейские нашли расчлененный труп мужчины, упакованный в пять пакетов, добавил источник.

«Кохал задержана. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сказал он.

В квартире изъяты биоматериалы, молоток, нож, разделочная доска, ножовка по металлу, пластиковый таз, наволочка.

Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский рэпер, известный участием в российском Versus Battle. В последнее время проживал в Санкт-Петербурге. Первый альбом выпустил в 2012 году.
ForUm

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