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Супруга украинского рэпера Энди Картрайта Марина Кохал задержана по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба следкома РФ.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения вечером 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту фрагментов тела и конечностей неизвестного мужчины, при сличении головы которого с фотографией в паспорте установлено визуальное сходство с мужчиной 1989 года рождения», - говорится в сообщении.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего.

В настоящее время с подозреваемой проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, по словам женщины, ее муж умер предположительно четыре дня назад от передозировки наркотиков. Она расчленила тело и искала способ его сокрыть.
ForUm

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