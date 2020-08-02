В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки подтвердили 23 новых случая коронавируса, новых случаев выздоровления нет.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

В ведомстве заявили, что из заболевших за последние сутки в учреждениях здравоохранения находится пять человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Остальные 18 человек лечатся дома под наблюдением врачей.

В Киевской области заболели 3 военнослужащих, 1 государственный служащий и 1 сотрудник ВСУ, во Львовской области — 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, в Одесской области — 2 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, в Житомирской области — 1 военнослужащий и 1 сотрудник ВСУ.

Ранее сообщалось о 625 выздоровевших и 196 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ не выздоровел ни один человек, а количество болеющих выросло на 23. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

Всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 625 человек, летальных случаев — 5.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 72 168 человек, из них 39 543 выздоровели, летальных исходов — 1725.