Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что задержанные в республике 33 наемника являются первыми из 180-200 человек. Они были заброшены в страну с целью дестабилизации ситуации.

Об этом он заявил на встрече с руководителями КГБ и Следкома, передает сайт главы государства.

Он отметил, что допуск в Беларусь российских военнослужащих дает только президент и такого разрешения не было.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я прочитал доклад, это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда», - заявил он.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.