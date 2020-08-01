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Следователи полтавского управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых умер «полтавский террорист» во время задержания.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

1 августа 2020 года около трех часов ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили Романа Скрипника, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался.

«Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший», — отмечается в сообщении ГБР.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленном убийстве.

Напомним, что в ночь на 1 августа полиция ликвидировала Романа Скрипника.
ForUm

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