Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, что должно произойти уже 1 августа, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что дивизион «Нафтогаз Коммерция» (через «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг») будет реализовать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.

Отмечается, что подход, предложенный дивизионом «Нафтогаз Коммерция», соответствует европейской практике, в соответствии с которой для долгосрочных контрактов и больших объемов действует формульная цена, а для других клиентов предлагается разнообразная линейка продуктов, зависящая от потребностей покупателя. В пресс-службе сообщили, что цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам, и не создает перекосов на рынке.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов: 100% предоплата; оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки; до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Как сообщил директор Дивизиона «Нафтогаз Коммерция» Виллем Коппульс, в ближайшее время Нафтогаз также представит новую линейку продуктов для всех участников украинского газового рынка. В рамках этих предложений компании смогут формировать ресурс на разные периоды и условия.

Реализация квартальных продуктов будет происходить через электронную площадку «Украинская энергетическая биржа» (УЭБ) и стартует со следующей недели. На данный момент Нафтогаз предлагает на этой площадке продукты на месячной основе. Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы разных сегментов рынка газа в Украине, Нафтогаз продолжит работу с долгами, накопившимися во время действия режима ПСО и достигшими около 24 млрд гривен.



Напомним, Кабинет Министров Украины перенес переход на рыночные цены газа для населения на один месяц - с 1 июля на 1 августа.