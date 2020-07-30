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33 задержанных россиян, членов ЧВК «Вагнер», опоздали на рейс в «третью страну», поэтому остались в Беларуси. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщает УНИАН.

«Россияне, которые прибыли в санаторий «Белорусочка» (именно там, по информации местных СМИ, боевиков и задержали. – Ред.) под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы Республики, направляясь транзитом в третью страну», – отметил он.

Мезенцев утверждает, что мужчины должны были вылететь в Стамбул 25 июля и «не планировали находиться в Республике долгое время». А позже они должны были вернуться в Москву, но другой страной. «Целью их приезда в страну был заключенный контракт с одной из коммерческих фирм, которая зарегистрирована где-то в Беларуси, а каждый приезжий россиянин имел с этим предприятием трудовой договор», – сказал посол. Мезенцев уточнил, что «сотрудники частной охранной компании» обеспечивают охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом, но не в Беларуси.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.

Накануне участник задержания - анонимный боец группы «А» КГБ Беларуси в эфире гостелевидения сказал, что некоторые из задержанных говорили, что они граждане России и ранее служили в российских силовых ведомствах, поэтому привлекать их к ответственности нельзя.

Равков в среду отмечал, что опросы задержанных показали, что 14 из них «были зафиксированы на Донбассе».  

Служба безопасности Украины будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси наемников. 

Беларусь попросила проверить причастность «вагнеровцев» к совершению преступлений в Украине.
ForUm

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