Служение священников нужно оценивать не количеством построенных храмов, а по результатам воздействия Церкви на умы современников.

Фото: Патриархия.ру

Об этом заявил Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает Патриархия.ру.

«Все, что мы делаем, должно быть направлено на изменение духовной жизни нашего народа, иной цели у нас нет. Торжественными богослужениями, количеством храмов мы не можем оценивать нашу жизнь и наше служение – его следует оценивать только по результатам реального воздействия Церкви на умы и сердца наших современников», – отметил Предстоятель Русской Православной Церкви.

По словам Патриарха, между тем, что есть, и тем, что должно быть, «существует определенный «зазор», причина которого – теплохладность, неумение, лень, необразованность и многие другие факторы, которые мешают нам быть на высоте того великого служения, к которому Господь нас призвал».

Патриарх Кирилл призвал Церковь взаимодействовать с научным сообществом, с интеллигенцией – с теми, кто «действительно способен творчески раскрывать свои таланты и кто нередко нуждается в духовной поддержке».

«Дело не в том, чтобы мы давали менторские советы, глядя сверху вниз, а в том, чтобы мы были рядом с такими людьми. Поверьте, очень многие в этом нуждаются. Если чего и не хватает в нашей пастырской работе, так это взаимоотношений с нашей современной интеллигенцией, которая в силу неких критических установок, свойственных интеллигенции, нередко впадает в крайности, и плодом деятельности которой часто бывает не созидание, а разрушение», – подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«Для Церкви очень важно, что собой представляет наш народ и каким он должен быть. И поэтому не только проповедь в храме, но и личная работа с людьми, расширение круга влияния, работа с теми, кто готов нас поддержать, – вот что мы с вами должны совершать, сопровождая горячей молитвой, крепкой верой и, конечно, служением Божественной литургии, в которой всё и обретает единственно верный и вечный смысл», - заключил Патриарх Кирилл.