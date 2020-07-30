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Задержанные в Беларуси граждане Российской Федерации в настоящее время дают показания в рамках следственных мероприятий. Об этом сообщил журналистам в четверг госсекретарь Совета безопасности страны Андрей Равков, передает российское информагентство ТАСС.

«Дают показания», - сказал госсекретарь Совбеза.

Равков в четверг прибыл в Центризбирком, где проходит встреча с кандидатами в президенты Беларуси.

Напомним, в ночь на 29 июля сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 «боевиков иностранной частной военной компании Вагнера». Кроме того, отмечается, что еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться к Москве по поводу задержания боевиков-россиян.
ForUm

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