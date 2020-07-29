Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал зарегистрированный в Верховной Раде проект постановления о его отставке. В эфире «Сніданку з 1+1» он заявил, что отставку инициировали депутаты «Голоса», которые «имели прямое отношение к развалу медицины», передает УНИАН.

«Мне кажется, как только мы начинаем делать какие-то серьезные действия по «спасению медицины», сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины, и являются сейчас депутатами партии «Голос», которая стала инициатором этих событий», - сказал министр.

При этом Степанов заявил, что с последствиями и их действий, он сейчас сталкивается. «Свою работу не могу назвать безупречной, но я считаю, что достаточно много сделано за этот период. У нас есть четкие планы, что мы будем делать дальше», - заявил глава Минздрава.

Как сообщал ForUm, в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об отставке Степанова. Его инициаторами стали 96 депутатов из фракций «Голоса», «Европейской солидарности» и «Слуги народа».

