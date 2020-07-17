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Сегодня в 20:10 по спецлинии 102 поступила информация о том, что на проспекте Победы у входа на станцию ​​метро «Шулявская» произошел взрыв, сообщает столичная полиция.

На месте происшествия предварительно установлено, что взрыв произошел в мусорной урне. В результате один человек получил телесные повреждения, он госпитализирован в больничное учреждение. Личность потерпевшего устанавливается.

На месте происшествия правоохранители проводят ряд необходимых первоочередных следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Для безопасности взрывотехники обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Шевченковском районном управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
ForUm

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