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Утром 27 июля на столичном Подоле прогремел взрыв в жилом доме, обошлось без пострадавших.

Об этом завила пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок, сообщает «Украинская правда».

«На Подоле произошел взрыв неизвестного предмета где-то на втором этаже дома. Никто не пострадал. Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК», – отметила она.

По данным УП, взрыв прогремел в доме на Нижнем валу, 41 около 5 утра. В результате этого выбиты окна, повреждена внутренняя отделка дома.

 
ForUm

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