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Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе 107

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня не запрещает украинским военным отвечать на провокации, обстрелы и нарушения со стороны боевиков ОРДЛО.

Об этом заявил в интервью изданию Левый берег вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Нет запрета на применение ответных действий. Да, если был единичный случай стрельбы, то не нужно наступать из всего артиллерийского набора. Поэтому для того, чтобы не сорвалась тонкая грань мира, сразу ответные стрелковые действия не должны происходить, а должно быть разбирательство», - пояснил он.

При этом, отметил Резников, в случае, если происходит агрессия и это очевидно командованию, тогда следует ответ, не проводя консультаций.

«Мало того, есть статья 40 Гаагской конвенции от 1907 года, которая чётко регулирует законы и обычаи ведения сухопутной войны. Там сказано, что если одна из сторон нарушила перемирие (а это международный термин, который подтверждает факт ведения межгосударственной войны), то другая сторона имеет право выйти из этого процесса в любой момент, применив ответные действия», - объяснил министр.

Именно этим, по словам Резникова, и будет руководствоваться военное командование, «если увидит, что началась атака, регулярные боевые действия со стороны российских войск».

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе.
ForUm

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