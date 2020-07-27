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НАБУ и САП в сотрудничестве с новым руководством АО «Объединенная горно-химическая компания» (100% акций принадлежит государству) предотвратили нанесение  52 млн грн убытков, не позволив безвозмездно вывезти сырье «ОГХК» за границу.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, речь идет о 1845 тоннах рутилового концетрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту.

«Решение о безвозмездной передаче сырья иностранной компании-посреднице (Австрия), которая уже имеет около 600 млн грн долгов перед «ОГХК», принял предыдущий менеджмент госкомпании. Узнав об этом факте, а также о том, что незаконно переданный рутил сохраняется в Одесском морском торговом порту, новый менеджмент госпредприятия обратился в НАБУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ и САП инициировали наложение ареста на сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии. Соответствующее ходатайство удовлетворено следственным судьей Высшего антикоррупционного суда 15 июля 2020 и теперь выполнено.

Такие меры сделали невозможной дальнейшую реализацию конечным покупателям 1845 тонн незаконно переданного иностранной компании рутила, а вместе с тем – нанесения «ОГХК» 52 млн грн убытков.

Это – второй успешной пример сотрудничества нового менеджмента «ОГХК» и правоохранительных органов. В мае результатом такого взаимодействия стали действия, которые сделали невозможным бесплатный вывоз ильменитового концентрата на 80 млн грн.

Злоупотребления на «ОГХК» находятся фокусе внимания детективов НАБУ и САП с начала работы Национального бюро. С 2016 антикоррупционные органы осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами «ОГХК» при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники. В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия направили в суд.
ForUm

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