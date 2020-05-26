Организованное в течение суток наложение ареста на около 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья АО «Объединенная горно-химическая компания» («ОГХК») помешало намерениям иностранной компании-посредницы вывезти без оплаты эту продукцию, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Как следствие, благодаря совместным усилиям НАБУ, САП и нового руководства стратегического государственного предприятия (100% собственность государства) удалось предотвратить нанесение «ОГХК» ущерба на около 80 млн грн.

«Это – очередной убедительный пример того, что сотрудничество правоохранительных органов и топ-менеджмента госпредприятий является важным инструментом противодействия коррупции»,- подчеркнули в НАБУ.

О намерении иностранной компании-посредницы (из ОАЭ) в течение суток вывезти из Одесского торгового морского порта без осуществления оплаты 20 тыс. тонн титаносодержащего сырья (ильменитового концентрата) Национальному бюро 22 мая 2020 сообщило новоназначенное руководство АО «ОГХК». Указанное сырье на основании заключенных предыдущим менеджментом контрактов передали малоизвестной компании-посреднице с оффшорным статусом, непогашенная дебиторская задолженность которой перед «ОГХК» составляла примерно 400 млн грн.

Поэтому, по письменному решению директора НАБУ, в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств, во исполнение ч. 9 ст. 170 УПК Украины, на почти 20 тыс. тонн ильменитового концентрата 22 мая 2020 наложили арест.

Напоминаем, детективы Национального бюро с 2016 года осуществляли досудебное расследование по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами «ОГХК» при экспорте титанового сырья через связанные иностранные компании-посредники.

В 2018 году обвинительный акт по обвинению должностных лиц указанного предприятия был направлен в суд.

Однако, заявили в НАБУ, схемы продажи титанового сырья по заниженным ценам через подконтрольные бывшему менеджменту компании-посредники сохранены, что обусловило необходимость продолжения досудебного расследования. Следствие продолжается.