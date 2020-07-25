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В Киеве за прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 129 человек. Всего в столице уже 7525 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди новых заболевших:

68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет

53 мужчины в возрасте от 21 до 68 лет

четыре девочки от 1 года до 17 и четыре мальчика от 6 до 15 лет.

Также заразились двое медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие — на самоизоляции под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 22. В Соломенском — 18, в Печерском и Голосеевском — по 16 случаев.

 

За прошедшие сутки выздоровел 81 человек. Всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 1106 новых случаев заражения коронавирусом, 611 человек выздоровели, 19 умерли.
ForUm

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