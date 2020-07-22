Человек участвует в процессе своего спасения искренней верой и готовностью принять помощь Бога.

Фото: Патриархия.ру

Как сообщает patriarchia.ru, об этом Предстоятель Русской Православной Церкви сказал в день Казанской иконы Богородицы.

«Когда Господь дает благодать, в том числе по ходатайству Его Пресвятой Матери, эта благодать может оказаться бездейственной — если человек ее не воспримет. Если бы человек отвергал благодать, то никаким принуждением Господь не спасал бы. В таинственном процессе спасения человека присутствует Бог, Божественная благодать, ниспосылаемая, в том числе, по предстательству Пресвятой Богородицы, но присутствует и человек. Мы с вами присутствуем, мы участвуем в этом процессе — в первую очередь своей верой. А если вера пресечется, то и чудеса от образов прекратятся, и источение благодати Божией остановится, без нашей воли и без нашей веры никаких чудес быть не может», – отметил Патриарх Кирилл.

По словам Предстоятеля РПЦ, во время пандемии необходимо довериться Богу.

«В дивном процессе спасения, обожения человеческого рода, который совершается силой Божественной благодати через таинства Церкви, участвуем все мы. Вот почему, когда мы особенно нуждаемся в Божественной помощи, в явлении некоего чуда, как это сегодня происходит в условиях пандемии, так важно, чтобы обновлялась наша вера, чтобы с еще большей силой мы обращались к Господу, к Его Пресвятой Матери Деве Марии, к святым угодникам! Чтобы наша молитва не омрачалась никакими сомнениями», - подчеркнул Патриарх.

Он призвал укрепить веру и обратить свои молитвы к Богу и Его Пресвятой Матери «на избавление Отечества и всего мира от страшной пагубы, на укрепление здравия душевного и телесного нас, наших родных и близких, и преодоление всех трудностей».