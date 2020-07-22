Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила ииспольняющим обязанности руководителя Департамента по «делам Майдана» Алексея Донского.

До этого Донской был заместителем руководителя этого Департамента, сообщает Громадське.

Возглавлял его тогда Виктор Мисяк, уволить которого ранее требовали представители семей Героев Небесной сотни.

Алексей Донской 6 лет является прокурором по делу о расстрелах на улице Институтской во время Революции Достоинства 20 февраля 2014. Тогда убили 48 протестующих и ранили еще 80. В конце 2019 генпрокурор Руслан Рябошапка на месяц вывел Донского по этому делу. Это сделали для того, чтобы поменять пятерых экс-беркутовцов, которые обвинялись в убийствах протестующих.

В январе 2020 года Донской успешно прошел собеседование в Офисе генпрокурора и продолжил там работать.

Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединены в одну большую Дело Майдана, которая насчитывает 89 уголовных производств. В них, в частности, расследуют убийство 97 человек (84 митингующих и 13 силовиков).