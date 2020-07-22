Международный суд ООН из-за коронавируса на четыре месяца продлил России срок на подготовку ответа на иск Украины по делу, касающемуся применения Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе суда, сообщает Укринформ.

«Решением от 13 июля 2020 года Международный суд ООН продлил с 8 декабря 2020 года до 8 апреля 2021 года срок подачи Российской Федерацией контрмеморандума», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что из-за введенных мероприятий в связи с коронавирусом и ограничениями, РФ просила продление срока на 12 месяцев для подачи контр-меморандума.

Напомним, Международный суд ООН 8 ноября признал свою юрисдикцию по делу о нарушении Россией двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о запрещении всех форм расовой дискриминации. Суд также подчеркнул, что Украиной были соблюдены все процессуальные досудебные процедуры. Это решение означает, что Международный суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям; уничтожение самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымскотатарской громад; запрещение деятельности Меджлиса крымскотатарского народа; волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Также ранее Международный суд ООН в Гааге 2019 года установил, что Россия должна подать свой контрмеморандум на иск Украины до 8 декабря 2020 года.