Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения о принятии закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Ни один из трех проектов постановлений не поддержало более 76 народных депутатов, сообщает Укринформ.

Теперь, после отклонения постановлений, председатель ВР может подписать закон об игорном бизнесе и передать его на подпись Президенту.

Согласно статье 48 Регламента, без рассмотрения проектов постановлений об отмене решений относительно принятия законов спикер не может подписать соответствующие законы и передать их на подпись главе государства.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Среди основных пунктов закона - введение уголовной ответственности за организацию азартных игр без лицензии, разрешение располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд, регулирование "классических" лотерей и возрастные ограничения (играть в азартные игры смогут лица старше 21 года). Вводятся ограничения рекламы игорных заведений, в частности запрещается рекламировать азартные игры как способ легкого обогащения.

Запрет на игорный бизнес действовал в Украине в течение 11 лет.