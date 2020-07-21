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20 июля. Картина дня 23

Мужчина, захвативший в Луцке рейсовый автобус с пассажирами, находился на психиатрическом лечении, сообщил Департамент уголовного розыска.

«Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении», - сообщается в Telegram ведомства.

Отмечается, что шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. По данным полиции, преступник совершил 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала.

Напомним, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчина, назвавшийся Максимом Плохим, заявляет о наличии еще одного взрывного устройства в другом месте.
ForUm

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