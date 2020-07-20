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Взорвавшимся предметом в столичном кафе оказалась салютная установка, сообщает пресс-служба полиции.

«Предварительно установлено, что в сумке взорвалась салютная установка», - говорится в сообщении.

На время проверки и работы специалистов взрывотехнической службы полицейские эвакуировали персонал кафе и посетителей заведений, прилегающих к месту происшествия.  

Собранные сведения по данному факту внесении в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Деснянского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства этого события.

Напомним, сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв.
ForUm

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