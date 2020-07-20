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Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва неизвестного предмета в столичном кафе, сообщает пресс-служба киевского главка.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают правоохранители и выясняют обстоятельства происшествия.

Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв.

На месте происшествия правоохранители предварительно установили, что взрыв произошел под столом, где находилась сумка. В результате происшествия никто не пострадал.

Собранные сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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