В Окружной административный суд Киева поступил иск Ярослава Погорелого к Кабинету Министров Украины и Государственному агентству резерва Украины.

Как сообщается на сайте суда, истец просит суд отменить распоряжение правительства о его увольнении с должности председателя Госрезерва и о временном возложении исполнения обязанностей председателя Госрезерва на Никиту Барабаша. Среди других требований иска – обязать КМУ возобновить Погорелого в должности главы Государственного агентства резерва Украины с 16 мая 2020 года.

Также истец оспаривает приказ Госрезерва, которым было приостановлено выполнение его полномочий на посту главы указанного государственного органа.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, Кабмин уволил Ярослава Погорелого с должности председателя Государственного агентства резерва Украины 13 мая.