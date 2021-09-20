Запасы зерна в Госрезерве сейчас находятся на критически низком уровне из-за отсутствия финансирования.

Об этом Укринформу заявили в Государственном агентстве резерва Украины.

«Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета в течение последних 10 лет, на сегодняшний день запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» не предусмотрены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня на предприятиях Госрезерва хранится зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения - 2 года. В ведомстве обратили внимание, что в 2021 году единственным источником ассигнований остаются поступления специального фонда государственного бюджета от реализации материальных ценностей Госрезерва.

«По состоянию на 1 сентября 2021 года фактические поступления от реализации материальных ценностей государственного резерва составили 215,5 млн грн, из которых ассигнования на накопление - 193,9 млн грн. Даже для выполнения в полном объеме плана освежения материальных ценностей государственного резерва на 2021 год Госрезерву необходимы дополнительные ассигнования общего фонда бюджета в сумме 565,7 млн грн», - отмечается в комментарии.

В Агентстве также подчеркнули, что ежегодно направляют обращения в Министерство экономики Украины о выделении средств для обновления и освежения материальных ценностей государственного резерва.

«Такое положение дел с государственным материальным резервом Украины может привести к тому, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, правительство не будет иметь источников для оказания помощи экономике Украины, что является потенциальной угрозой национальной безопасности государства», - предупредили в ведомстве.

Как сообщалось, Госрезерв организует выполнение утвержденных Кабмином задач относительно формирования, хранения, обслуживания, размещения, отпуска, использования, пополнения и освежения (возобновления) запасов государственного материального резерва, соблюдения нормативных условий их количественного и качественного состояния и несет ответственность за их выполнение.

Задача ведомства - обеспечить в условиях стихийного бедствия, неурожая и других непредвиденных ситуациях первоочередные потребности населения, деятельность по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций до того момента, пока промышленность и сельское хозяйство не смогут наладить выпуск продукции в объемах, необходимых для решения проблем.

В Госрезерве хранятся не только продовольственные, но и непродовольственные запасы. Их объемы и нормы накопления регламентированы правительством и составляют государственную тайну. Обновление запасов происходит согласно законодательству о публичных закупках через систему Prozorro.